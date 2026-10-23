Kırıkkale\'de 40 yıl 3 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası olan firari yakalandı

Kırıkkale'de 40 yıl 3 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası olan firari yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti suçundan 40 yıl 3 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, jandarma ekiplerince yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kırıkkale'de hakkında 40 yıl 3 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 40 yıl 3 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B. (34) yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?