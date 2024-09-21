Kırıkkale'de 5 Firari Hükümlü Yakalandı

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Kırıkkale'de farklı suçlardan aranan 5 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanması için çalışma başlattı.

Belirlenen adreslerde düzenlenen operasyonlarda, 7 yıl, 4 yıl 2 ay, 3 yıl 6 ay, 2 yıl ve 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalandı.

Hükümlüler O.Y, N.B, U.P, İ.A. ve A.D. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.