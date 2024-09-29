Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde, kaybolduğu öne sürülen 47 yaşındaki kadından 6 gündür haber alınamıyor.
Edinilen bilgiye göre, 6 gün önce evinden ayrıldıktan sonra S.G.Y'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine jandarma ve AFAD ekipleri, kaybolan kadını arama çalışması başlattı.
Ekiplerin, arama çalışmasını Kızılırmak kenarında yoğunlaştırdığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Kırıkkale'de 6 Gün Kaybolan Kadın Aranıyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?