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Kırıkkale'de 9 zanlı yakalandı, 5 faili meçhul olay aydınlatıldı - Son Dakika
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Kırıkkale'de 9 zanlı yakalandı, 5 faili meçhul olay aydınlatıldı

Kırıkkale'de yapılan suçla mücadele çalışmaları sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 9 zanlı yakalandı. Operasyonlar sırasında 5 faili meçhul olay da aydınlatıldı. Toplamda 2 bin 564 kişi ve 102 araç sorgulandı, 3 tabanca ve 21 fişek ele geçirildi.

Kırıkkale\'de 9 zanlı yakalandı, 5 faili meçhul olay aydınlatıldı
08.01.2024 - 13:11,
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Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 9 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 1-7 Ocak'ta suçla mücadele çalışmaları kapsamında, asayiş olaylarına karıştıkları tespit edilen 147 şüpheli yakalanarak adli işlem başlatıldı.

Çeşitli suçlardan aranan 9 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda, 5 faili meçhul olay da aydınlatıldı.

Çalışmalarda 2 bin 564 kişi ve 102 araç sorgulandı, ruhsatsız 3 tabanca ve 21 fişek ele geçirildi.

Kaynak: AA
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