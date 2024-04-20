Kırıkkale\'de Ambulans ile Ticari Taksinin Çarpışması Sonucu 4 Kişi Yaralandı

İzmir'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: Sürücü ağır yaralandı

İzmir'in Konak ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Olayda motosiklet sürücüsü E.Ö. hayati tehlike altında olduğu için Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.