Kırıkkale\'de aranan firari hükümlü, 17 yıl 11 ay 4 gün cezasıyla yakalandı

Kırıkkale'de aranan firari hükümlü, 17 yıl 11 ay 4 gün cezasıyla yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırıkkale'de 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme' suçundan 17 yıl 11 ay 4 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polisin çalışmasıyla yakalandı. Hükümlünün emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kırıkkale'de hakkında 17 yıl 11 ay 4 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan 17 yıl 11 ay 4 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. yakalandı.
Hükümlünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA
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