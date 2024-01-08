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Kırıkkale'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan yabancı uyruklu hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan yabancı uyruklu hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan yabancı uyruklu M.A.Ş. yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale\'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan yabancı uyruklu hükümlü yakalandı
08.01.2024 - 17:23,
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Kırıkkale'de hakkında kesinleşmiş 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan yabancı uyruklu hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Kontrollerde, "göçmen kaçakçılığı" suçundan arandığı ve hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edilen yabancı uyruklu M.A.Ş. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kırıkkale'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan yabancı uyruklu hükümlü yakalandı - Son Dakika
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