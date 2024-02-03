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Kırıkkale'de Bariyere Çarpan Araçta Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de Bariyere Çarpan Araçta Sürücü Yaralandı

Kırıkkale\'de Bariyere Çarpan Araçta Sürücü Yaralandı

Kırıkkale'de, A.A. idaresindeki 54 EM 922 plakalı hafif ticari araç, Kırıkkale-Samsun kara yolunun 14. kilometresinde bariyere çarparak devrildi. Kazada yaralanan sürücü A.A., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

03.02.2024 16:47
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Kırıkkale'de bariyere çarpıp devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

A.A. idaresindeki 54 EM 922 plakalı otomobil, Kırıkkale- Samsun kara yolunun 14. kilometresinde bariyere çarparak devrildi..

Yaralanan A.A, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kırıkkale'de Bariyere Çarpan Araçta Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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