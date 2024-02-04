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Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 15 kişi yakalandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 15 kişi yakalandı

Kırıkkale\'de çeşitli suçlardan aranan 15 kişi yakalandı

Kırıkkale'de Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çeşitli suçlardan aranan zanlıları yakalamak için operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda, 8 hükümlü ile 7 şüpheli yakalandı. Hükümlüler cezaevine teslim edilirken, diğer şüpheliler ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

04.02.2024 00:05
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Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 15 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çeşitli suçlardan aranan zanlıların yakalanması için çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 8 ay ile 45 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulanan 8 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi, diğerleri ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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Cumhuriyet Başsavcılığı, Asayiş Şube Müdürlüğü, Kırıkkale, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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