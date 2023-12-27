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Kırıkkale Vatan İçin Can Verenler Derneği Cumhuriyet'in 100. yılında fidan dikimi etkinliği düzenledi - Son Dakika
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Kırıkkale Vatan İçin Can Verenler Derneği Cumhuriyet'in 100. yılında fidan dikimi etkinliği düzenledi

Kırıkkale Vatan İçin Can Verenler Derneğince Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla fidan dikimi etkinliği düzenledi.

Kırıkkale Vatan İçin Can Verenler Derneği Cumhuriyet\'in 100. yılında fidan dikimi etkinliği düzenledi
27.12.2023 - 16:52,
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Kırıkkale Vatan İçin Can Verenler Derneğince Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla fidan dikimi etkinliği düzenledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezindeki Bademlik mevkisinde düzenlenen etkinlikte, Kırıkkale'nin şehit sayısı olan 272 akasya, sedir ve çam fidanı toprakla buluşturuldu.

Vali Mehmet Makas da Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz'ın adına sedir ağacı dikti.

Programa, Garnizon Komutanlığı adına Bakım Albay Murat Köylü, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen, AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Engin Pehlivanlı, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Kaynak: AA
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