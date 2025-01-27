Kırıkkale\'de Damat, Boşanma Aşamasındaki Eşini ve Aileyi Darbetti

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KIRIKKALE'de boşanma aşamasında olduğu hamile eşi S.U. (17) ile kayınpederi A.Ö.'yü darbedip, kayınvalidesi Ç.K.'yi de bıçakla yaralayan E.U. (24), aile üyeleri şikayetçi olmayınca ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

Ovacık Mahallesi'nde önceki gün akşam saatlerinde E.U., evi terk eden boşanma aşamasındaki hamile eşi S.U. ile görüşmek üzere kayınpederi A.Ö.'nün evine gitti. Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Damat E.U., kayınvalidesi Ç.K.'yi bıçakla yaraladı, hamile eşi S.U. ile eşinden ayrıldığı öğrenilen kayınpederi A.Ö.'yü de darbetti. Daha sonra otomobille kaçan E.U., kısa sürede yakalandı. Hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilen yaralılar, daha sonra ifade için emniyete geldi. Aile üyeleri, emniyetteki ifadelerinde, damat E.U.'dan şikayetçi olmadıklarını söyledi. Damat E.U., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.