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Kırıkkale'de DEAŞ Operasyonu: Yabancı Uyruklu Zanlı Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Kırıkkale'de DEAŞ Operasyonu: Yabancı Uyruklu Zanlı Gözaltına Alındı

Kırıkkale'de gerçekleştirilen terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, örgütle bağlantısı olduğu tespit edilen yabancı uyruklu D.O.S.M. isimli zanlı gözaltına alındı. Zanlı, sınır dışı işlemleri için Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Kırıkkale\'de DEAŞ Operasyonu: Yabancı Uyruklu Zanlı Gözaltına Alındı
15.01.2024 - 17:02,  Güncelleme: 17:05
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Kırıkkale'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, örgütle bağlantısı bulunduğu tespit edilen yabancı uyruklu D.O.S.M'yi, kent merkezinde yakaladı.

Şüpheli, sınır dışı işlemleri için Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA
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