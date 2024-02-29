Kırıkkale'de Dolandırıcılık Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de Dolandırıcılık Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale\'de Dolandırıcılık Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale'de bilişim sistemleri ve banka kullanarak dolandırıcılık suçu işleyen hükümlü, 8 yıl hapis cezasıyla aranırken yakalandı. Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesaplarında suç unsuru bulunan 101 kullanıcıyı tespit etti ve çeşitli suçlarla ilgili işlem başlattı. Ayrıca, SİBERAY Projesi kapsamında düzenlenen etkinliklerde 310 vatandaş bilgilendirildi.

29.02.2024 17:19  Güncelleme: 17:22
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Kırıkkale'de "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 22- 28 Şubat'ta sosyal medya hesaplarında suç unsuruna rastlanılan 101 kullanıcıyı tespit etti.

Çalışmalarda 16 dijital materyali inceleyen ekipler, 4 nitelikli dolandırıcılık, 3 nitelikli hırsızlık, 2 bilişim sistemini engelleme-bozma-verileri yok etme veya değiştirme ve 1 banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması olayıyla ilgili işlem başlattı.

Ekipler, "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü de yakalayıp, cezaevine teslim etti.

Ayrıca, "SİBERAY Projesi" kapsamında düzenlenen 3 etkinlikte, 310 vatandaş bilgilendirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırıkkale'de Dolandırıcılık Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı - Son Dakika

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