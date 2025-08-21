Kırıkkale'de Dolandırıcılık Zanlısına Ev Hapsi

Kırıkkale'de nitelikli dolandırıcılık suçundan gözaltına alınan zanlı hakkında ev hapsi şartını içeren adli kontrol hükümleri uygulandı.
Nitelikli dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Ö.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliye, çıkarıldığı hakimlikçe ev hapsi şartıyla adli kontrol kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince dün, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan gözaltı kararı bulunan Ö.Ö. saklandığı yabancı uyruklu bir kişinin ikametinde yakalanmıştı.
