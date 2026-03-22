Kırıkkale'de Dönüş Yolculuğunda Yoğun Trafik
Kırıkkale'de Dönüş Yolculuğunda Yoğun Trafik

Kırıkkale\'de Dönüş Yolculuğunda Yoğun Trafik
22.03.2026 16:27
Bayram dönüşü Kırıkkale'de kilometrelerce kuyruk oluştu, trafik ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde geçiren vatandaşlar, dönüş yolculuğunda "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de yoğunluğa neden oluyor.

Bayram tatilini şehir dışında geçirenlerin dönüş yolculuğuyla, ulaşımda 43 ilin bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de kilometrelerce kuyruk oluştu.

Özellikle Kırıkkale- Ankara kara yolundaki trafik yoğunluğu sebebiyle araçlar zaman zaman yavaş ilerlerken, trafik ekipleri de ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları ekipleri, trafik akışının normal seyretmesi için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak kapattı.

Kara yolundaki trafik yoğunluğunun geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de Dönüş Yolculuğunda Yoğun Trafik - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2026 16:56:45.
SON DAKİKA: Kırıkkale'de Dönüş Yolculuğunda Yoğun Trafik - Son Dakika
