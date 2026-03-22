Kırıkkale\'de Dönüş Yolculuğunda Yoğun Trafik

Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde geçiren vatandaşlar, dönüş yolculuğunda "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de yoğunluğa neden oluyor.

Bayram tatilini şehir dışında geçirenlerin dönüş yolculuğuyla, ulaşımda 43 ilin bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de kilometrelerce kuyruk oluştu.

Özellikle Kırıkkale- Ankara kara yolundaki trafik yoğunluğu sebebiyle araçlar zaman zaman yavaş ilerlerken, trafik ekipleri de ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları ekipleri, trafik akışının normal seyretmesi için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak kapattı.

Kara yolundaki trafik yoğunluğunun geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor.