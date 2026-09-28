Kırıkkale'de drift atan iki sürücüye toplam 280 bin lira idari para cezası uygulandı

Kırıkkale'de drift atan iki sürücüye toplam 280 bin lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi Mahallesi Kanuni Bulvarı'nda iki otomobilin drift attığını tespit etti.

Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında 140'ar bin lira idari para cezası uygulanırken sürücü belgeleri iptal edildi.

Ayrıca araçlardan biri 60 gün süreyle trafikten men edildi.