Kırıkkale'de Ev Yangını

Kırıkkale'de evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çalılıöz Mahallesi 525. Sokak'ta bulunan iki katlı evin birinci katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluştu.
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