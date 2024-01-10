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Kırıkkale'de evde silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika
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Kırıkkale'de evde silah ve mühimmat ele geçirildi

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde bir evin bazı bölümleriyle samanların içine gizlenmiş seyyar dipçikli kalaşnikof, ruhsatsız av tüfeği ve 2 tabanca ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, evde yapılan aramada silahlar ve mühimmat bulundu. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kırıkkale\'de evde silah ve mühimmat ele geçirildi
10.01.2024 - 18:29,  Güncelleme: 18:38
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Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde bir evin bazı bölümleriyle samanların içine gizlenmiş seyyar dipçikli kalaşnikof, ruhsatsız av tüfeği ve 2 tabanca ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçeye bağlı bir köyde Y.Ö'nün evine operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada, samanların arasında poşet ve bezlere sarılı halde seyyar dipçikli kalaşnikof ve ruhsatsız tabanca ile evin bazı bölümlerinde ruhsatsız av tüfeği ile tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.Ö, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA
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Kırıkkale, Güvenlik, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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