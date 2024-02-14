Kırıkkale'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hükümlü yakalandı

Kırıkkale\'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yakalandı. Y.A, gözaltı işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

14.02.2024 15:35  Güncelleme: 15:39
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Kırıkkale'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında aranan Y.A'yı ikametinde gözaltına aldı.

Hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

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