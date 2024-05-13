Kırıkkale\'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında aranan Ö.K'yi kent merkezinde yakaladı.
Hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.K, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
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