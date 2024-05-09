Kırıkkale'de firari 2 hükümlü şok uygulamada yakalandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de firari 2 hükümlü şok uygulamada yakalandı

Kırıkkale\'de firari 2 hükümlü şok uygulamada yakalandı

Kırıkkale'de gerçekleştirilen şok uygulamada durumundan şüphelenilen 2 kişi yakalandı. Yapılan sorgulamada, M.M'nin 36 yıl 5 ay, S.G'nin ise 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezalarının olduğu belirlendi. Gözaltına alınan hükümlüler cezaevine teslim edildi.

09.05.2024 20:43
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Kırıkkale'de haklarında 36 yıl 5 ay ve 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari 2 hükümlü şok uygulamada yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdikleri şok uygulamada durumundan şüphelendikleri 2 kişiyi durdurdu.

Yapılan GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgusunda, M.M'nin çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 36 yıl 5 ay, S.G'nin ise bilişim sistemleri banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezalarının olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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