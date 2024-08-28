Kırıkkale\'de firari hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

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Kırıkkale'de hakkında 6 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak, kullanmak" suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 2 ay hapis cezası bulunan K.P'yi yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Öte yandan, üzerinde 25,24 gram sentetik uyuşturucu ile yakalanan O.E.B. hakkında da adli işlem başlatıldı.