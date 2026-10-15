Kırıkkale'de geliniyle kız kardeşini öldüren kayınpeder 15 yıl ve müebbet hapis aldı

Kırıkkale'de boşanma aşamasındaki geliniyle gelinin kız kardeşini avukatlık bürosunda tabancayla öldüren kayınpeder, müebbet ve 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kırıkkale 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Yaşar Ereli ile müşteki ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Ereli, savunmasında, ağır tahrik ile suçu işlediğini ve kendinde olmadığını iddia ederek, beraat talebinde bulundu.

Sanık avukatları, Yaşar Ereli'nin 4. derece KOAH hastası olduğunu belirterek, beraatini veya tutukluluğunun ev hapsine çevrilmesini talep etti.

Müşteki ve taraf avukatlarını da dinleyen mahkeme heyeti, sanığa, gelini Eser Ereli'yi öldürmekten haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulayarak 15 yıl, gelinin kardeşi Nilgün Geçer'i öldürmekten ise iyi hal indirimi uygulayarak müebbet hapis cezası verdi.

Olay

Yaşar Ereli, Yaylacık Mahallesi'ndeki bir avukatlık bürosunda 5 Aralık 2025'te, oğlunun boşanma aşamasında olduğu Eser Ereli ve kardeşi Nilgün Geçer ile bir araya gelmiş, çıkan tartışmada kayınpeder, gelini ve gelinin kız kardeşini tabancayla vurmuştu.

Ağır yaralanan kardeşler kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmiş, tutuklanan sanık hakkında "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame Kırıkkale 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmişti.