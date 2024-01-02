Kırıkkale\'de Gerçekleştirilen Şok Uygulamalarda 6 Zanlı Yakalandı

Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 6 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 26 Aralık - 1 Ocak'ta il genelinde gerçekleştirilen şok uygulamalarda, 4 bin 83 kişi ve 1491 araç sorgulandı.

Çeşitli suçlardan aranan 6 şüphelinin yakalandığı denetimlerde, aralarında çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen 31 araca ceza yazıldı.

Ayrıca, ruhsatsız 2 tabanca, 5 fişek ve 278,24 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.