Kırıkkale\'de Kaçak Sigara ve Alkol Operasyonu: 2 Gözaltı

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Kırıkkale'de 925 paket gümrük kaçağı sigara ve 20 litre etil alkol ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreste 925 paket gümrük kaçağı sigara ve 20 litre etil alkol ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.