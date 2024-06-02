Kırıkkale'de güvercinleri beslemek için evinin önüne çıkan vatandaş sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı - Son Dakika
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Kırıkkale'de güvercinleri beslemek için evinin önüne çıkan vatandaş sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı

Kırıkkale\'de güvercinleri beslemek için evinin önüne çıkan vatandaş sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı

Kırıkkale'de yaşayan Nurettin Şahinli, güvercinlerini beslemek için evinin önüne çıktığı sırada sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Şahinli, çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Şahinli, sahipsiz köpekler konusunda belediyelerin daha duyarlı olmasını istedi.

02.06.2024 11:41
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Kırıkkale'de güvercinlerini beslemek için evinin önüne çıkan vatandaş, sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralandı.

Karşıyaka Mahallesi 2102 Sokak'taki tek katlı müstakil evde yaşayan 54 yaşındaki Nurettin Şahinli, sabah saatlerinde güvencinlerini beslemek için dışarı çıktı.

Bu sırada sokaktan geçen sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan Şahinli, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Şahinli, çağrılan ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Şahinli, AA muhabirine, sabah saatlerinde güvercinlerini beslemek için evinin önüne çıktığını söyledi.

Bir köpeğin sokakta yattığını ancak fark etmediğini anlatan Şahinli, "Sonra yanımdan bir iki köpek geçti, küçük olan saldırdı. Sonra yatan köpek de kalkarak kovalamaya başladı. Bir iki yerimden ısırdı, kaçmaya çalıştım, caddenin sonunda yıkıldım. Karnımdan, kollarımdan ve parmaklarımdan ısırdı. Olayı gören bazı vatandaşların yardımıyla kurtuldum. Sonra ambulans çağırdılar ve hastaneye gittim." diye konuştu.

Şahinli, hastanedeki tedavisinin ardından evine döndüğünü belirterek, "Sahipsiz köpekler konusunda belediyelerin alakadar olmasını istiyorum. Hayvan barınağını bu köpekler için çok kez aradım, çok fazla duyarlı değiller. Sahipsiz köpekleri mahallelerden toplasınlar. Benim yerimde çocuk falan olsaydı kesinlikle ölürdü." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırıkkale'de güvercinleri beslemek için evinin önüne çıkan vatandaş sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırıkkale'de güvercinleri beslemek için evinin önüne çıkan vatandaş sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı - Son Dakika
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