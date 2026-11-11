Kırıkkale\'de hafif ticari araç şarampole devrildi, ikisi çocuk 4 kişi yaralandı

Kırıkkale'de hafif ticari araç şarampole devrildi, ikisi çocuk 4 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde Doğanay Mahallesi'nde şarampole devrilen hafif ticari araçta 4 kişi yaralandı. Kazada sürücü ile araçtaki ikisi çocuk 3 kişi yaralanırken yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Afganistan uyruklu K.Ö. idaresindeki 71 MA 0983 hafif ticari araç, Doğanay Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçtaki ikisi çocuk 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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