Kırıkkale\'de İki Firari Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale'de haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, "hırsızlık" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından toplam 13 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.G. ile "hırsızlık" suçundan 1 yıl 4 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olan T.G. yakalandı.

Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.