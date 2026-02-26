Kırıkkale'de İrtikap Davası Sürüyor - Son Dakika
Kırıkkale'de İrtikap Davası Sürüyor

26.02.2026 13:20
Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un da aralarında bulunduğu 11 sanığın yargılanması devam ediyor.

Kırıkkale'de "icbar yoluyla irtikap" soruşturması kapsamında Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un da aralarında bulunduğu tutuksuz 11 sanığın yargılanması sürdü.

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, sanıklar Sungur, C.Y, O.U, U.B, S.A, Y.N.Y, M.S. ve D.A. ile avukatları salonda hazır bulundu.

Sanıklardan Ö.B, E.Y. ve Z.Ç. ise duruşmaya katılmadı.

Duruşmada dinlenen tanık N.Ö, beyanında, belediye için yazdığı çekleri kendisinden Y.N.Y'nin aldığını iddia etti.

Ticari anlamda zor durumda olduğunu belirten N.Ö, ödenmeyen 90 milyon liralık çekin olduğunu öne sürdü.

Sanık Ahmet Sungur ise savunmasında, hatır çekleriyle ilgili O.U'yu aradığını ancak kendisinin de konudan haberinin olmadığını söylediğini belirtti.

Sanıklardan O.U. da tanık N.Ö. ile bir samimiyetinin olmadığını, sadece seçim çalışmaları sırasında karşılaştıklarını savundu.

N.Ö'yü arayıp belediye için borç istemediğini iddia eden O.U, "Y.N.Y. ile N.Ö'nün ortak olduğunu düşünüyorum. Belediye için çek talebinde bulunmadım." dedi.

Sanık Y.N.Y. ise N.Ö'den aldığı çeklerin bir kısmından Başkan Sungur'un da bilgisinin olduğunu öne sürdü.

Aldığı çekleri sanıklar U.B. ile O.U'nun şahsi borçları için verdiğini ileri süren Y.N.Y, "Sungur'un da ödemesini yaptım ama diğerleri kadar çok değildi." ifadesini kullandı.

Diğer sanıklar ile avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 2 Nisan'a erteledi.

Olay

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Yahşihan Belediyesine yönelik başlatılan irtikap soruşturması kapsamında, 19 Eylül 2025'te Başkan Ahmet Sungur ile C.Y, O.U, S.A, U.B, Y.N.Y, D.A, E.Y, M.S, Ö.B. ve Z.Ç. gözaltına alınmıştı.

Sungur ile C.Y, O.U, S.A. ve U.B. tutuklanmış, diğerleri ise serbest bırakılmıştı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca sanıklar Sungur, O.U, Y.N.Y, C.Y, S.A, M.S, D.A, Ö.B. ve U.B. hakkında "icbar suretiyle irtikap" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar, E.S. ile Z.Ç. hakkında yardım eden sıfatıyla katıldıkları suça iştirak ettikleri gerekçesiyle 2,5 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Tutuklu sanıklar, önceki celse tahliye edilmişti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ahmet Sungur, Kırıkkale, Yahşihan, Güncel, Son Dakika

