Kırıkkale'de Jandarma Ekipleri Ulaşım Denetimlerini Sürdürüyor - Son Dakika
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Kırıkkale'de Jandarma Ekipleri Ulaşım Denetimlerini Sürdürüyor

Kırıkkale\'de Jandarma Ekipleri Ulaşım Denetimlerini Sürdürüyor

Kırıkkale'de bulunan kilit kavşakta, jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliği için denetimlerini sürdürüyor. Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında narkotik köpek ile yaptıkları denetimlerde otomobil ve yolcu otobüslerinde uyuşturucu madde araması yapıyor. Yolcuların Genel Bilgi Toplama sorgulamalarını gerçekleştiren ekipler, suç unsuru tespit edilen durumlarda işlem yapıyor.

23.02.2024 13:11
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Ulaşımda 43 ilin bağlantı noktası "kilit kavşak" Kırıkkale'de, jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliği için denetimlerini sürdürüyor.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkkale- Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında narkotik köpek ile yaptıkları denetimlerde otomobil ve yolcu otobüslerinde uyuşturucu madde araması yaptı.

Yolcuların Genel Bilgi Toplama sorgulamalarını gerçekleştiren ekiplerin denetimlerini 24 saat sürdürdüğü uygulama noktasında, suç unsuruna rastlanılan durumlarda işlem yapılıyor.

Kaynak: AA

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