Kırıkkale'de kaçak kazıda göçük altında kalan Mustafa Yeşilyurt'un cansız bedeni çıkarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde kaçak define kazısı yapan 45 yaşındaki Mustafa Yeşilyurt, göçük altında kaldı. Yakınlarının jandarmaya haber vermesi üzerine bölgeye giden AFAD ve sağlık ekipleri, Yeşilyurt'un cansız bedenini göçüğün altından çıkardı.
KIRIKKALE'nin Balışeyh ilçesinde kaçak define kazısı yapan Mustafa Yeşilyurt (45), göçük altında kalıp, hayatını kaybetti.
Olay, Kenanobası köyünde meydana geldi. Bir süredir Mustafa Yeşilyurt'tan haber alamayan yakınları, dün akşam, jandarmaya ihbarda bulundu. Araştırma sonucunda, Yeşilyurt'un kaçak define kazısı yaptığı sırada meydana gelen göçüğün altında kaldığı belirlendi. Bölgeye sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla göçüğün altından Yeşilyurt'un cansız bedeni çıkarıldı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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