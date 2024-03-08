Kırıkkale\'de Kaçakçılık Operasyonunda 1 Şüpheli Yakalandı

Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarda 1 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 1-7 Mart'ta belirlenen adres ve araçlarda arama yaptı.
Aramalarda 1760 dolu makaron, 1800 boş makaron ve 435 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
Gözaltına alınan 1 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
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Ahiler Kalkınma Ajansı, çeşitli bölgelerde uçuş yapan Sıcak Hava Balonları için pilot yetiştirme projesi başlattı. Proje kapsamında Kapadokya bölgesi başta olmak üzere, Sıcak Hava Balon işletmelerinin temsilcileri ve proje ortakları bir araya gelerek işgücü piyasası toplantısı gerçekleştirdi. Proje ile Sıcak Hava Balon pilotlarının yetiştirilmesi ve kalifiye personellerin istihdam edilmesi hedefleniyor.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırıldığını belirten aileler, Diyarbakır'da eylemlerini sürdürdükleri HDP il binası önünde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü buruk geçirdi. Aileler, HDP ve terör örgütü PKK'ya isyan etti. Aileler, bin 649 gündür HDP il binası önündeki evlat nöbetini sürdürüyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü buruk geçiren aileler, HDP'nin kadınların haklarını ellerinden aldığını dile getirdi.
İhlas Haber Ajansı Adana Bölge Müdürlüğü'nde muhabir olarak çalışan 4 çocuk annesi Beril Solmuşgül, Kozan ilçesinde gittiği tüm haberlere 8 ay önce dünyaya gelen Yakup Kaan ile birlikte gidiyor. Kadın gazeteci, tüm zorluklara rağmen vatandaşlara en doğru haberi ulaştırmak için görevini sürdürüyor. Solmuşgül, anneliğin keyifli olduğunu belirterek, bebeğiyle birlikte habere gitmenin ve gelişmeleri ekrana yansıtmanın gurur verici olduğunu söyledi.
Sakarya'nın Geyve ilçesinde Erkan Arman'ın yol kenarında bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Arman'ın alkollü eğlence mekanından çıktıktan sonra trafikte çıkan kavgada öldürüldüğü öğrenildi. Cinayete ilişkin 1'i kadın 8 kişi daha gözaltına alındı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İslahiye ilçesinde bir evin balkonunda yasadışı kenevir ekimi yapıldığını tespit ederek 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda 33 adet saksı ve pet şişeye ekilmiş vaziyette kenevir tohumu ve 9 gr kenevir tohumu ele geçirildi.
Ardahan'da hakkında 'kasten öldürme' suçundan 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, saklandığı ahırda yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından gerçekleştirilen operasyonda hükümlü gözaltına alındı ve cezaevine gönderildi.
Tokat'ta Şehit Sinan Bilir Ortaokulu'nda eğitim gören 6 öğrenci, öğle arasında okula yakın bir lokantadan yedikleri tavuk döner sonrası mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleri yaşadı. Durumun okul yöneticilerine bildirilmesi üzerine sağlık görevlileri öğrencileri gıda zehirlenmesi şüphesiyle Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından ilçeye kazandırılan Antika Pazarı, tarihi eser meraklılarını ağırlamaya hazırlanıyor. Pazar, her ayın ikinci pazar günü kuruluyor ve birbirinden kıymetli antika ürünlerin buluşma noktası oluyor.
Adıyaman Belediyesi, Kuzey Çevre Yolu'nun Küçük Sanayi Sitesi'nin yan tarafında asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmaların ardından bölgede trafik rahatlaması sağlanacak.
İŞKUR Kayseri İl Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara özel bir program düzenledi. Programda 17 firma, kadın personel alımı için görüşmeleri kabul etti ve kadınlar tarafından yoğun ilgi gördü. İl Müdürü Ayşe Ak, kadın istihdamına önem verdiklerini belirterek, programın güzel buluşmalara ve istihdamlara vesile olmasını diledi. Programda firma yetkililerine teşekkür belgesi verildi.
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