Kırıkkale'de kapalı pazar yerinde drift yapan sürücüye 64 bin 540 lira ceza - Son Dakika
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Kırıkkale'de kapalı pazar yerinde drift yapan sürücüye 64 bin 540 lira ceza

Kırıkkale\'de kapalı pazar yerinde drift yapan sürücüye 64 bin 540 lira ceza

Kırıkkale'de, cumartesi günleri kurulan kapalı pazar yerinde drift yapan bir sürücüye 64 bin 540 lira idari para cezası uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri tarafından tespit edilen araç, otoparka çekilerek 2 ay süreyle trafikten men edildi.

08.03.2024 11:24
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Kırıkkale'de kapalı pazar yerinde drift yapan sürücüye 64 bin 540 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Fabrikalar Mahallesi'nde cumartesi günleri kurulan kapalı pazar yerinde drift yapan araç olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Pazar alanında drift yaptığı belirlenen sürücüye 64 bin 540 lira idari para cezası verildi.

Otoparka çekilen otomobil, 2 ay trafikten men edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırıkkale'de kapalı pazar yerinde drift yapan sürücüye 64 bin 540 lira ceza - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırıkkale'de kapalı pazar yerinde drift yapan sürücüye 64 bin 540 lira ceza - Son Dakika
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