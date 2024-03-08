Kırıkkale\'de kapalı pazar yerinde drift yapan sürücüye 64 bin 540 lira ceza

Kastamonu Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Zonguldak Günü önerisini destekliyor

Kastamonu Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Bahattin Şenol, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan'ın yılın 67. Günü Zonguldak Günü olması tavsiyesini desteklediklerini açıkladı. Şenol, Zonguldak'a aidiyetlerinin memleket sevdası ile eş değer olduğunu belirtti ve Çağlayan'ın önerisine katıldıklarını ifade etti.