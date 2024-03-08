Kırıkkale'de kapalı pazar yerinde drift yapan sürücüye 64 bin 540 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Fabrikalar Mahallesi'nde cumartesi günleri kurulan kapalı pazar yerinde drift yapan araç olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Pazar alanında drift yaptığı belirlenen sürücüye 64 bin 540 lira idari para cezası verildi.
Otoparka çekilen otomobil, 2 ay trafikten men edildi.
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Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) iştiraki KFA Fuarcılık tarafından düzenlenen Bursa Textile Show Fuarı, 5-7 Mart tarihleri arasında gerçekleşti. Fuar, 40'ı aşkın ülkeden alıcıları ağırlayarak Türkiye'nin tekstil sektöründeki dış ticaret hacmine katkı sağladı. 80'i aşkın firma katıldığı fuar, trend alanları ve seminerlerle sektördeki son yenilikleri keşfetme imkanı sundu. BTSO'nun Giysilik Kumaş UR-GE projeleri çerçevesinde gerçekleştirilen B2B organizasyonunda ise yabancı iş profesyonelleri Bursalı firmalarla iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Fuar, farklı coğrafyalardan gelen ziyaretçilerin ilgisini çekti ve sektörün ihracat hedeflerine katkı sağladı.
Kastamonu Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Bahattin Şenol, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan'ın yılın 67. Günü Zonguldak Günü olması tavsiyesini desteklediklerini açıkladı. Şenol, Zonguldak'a aidiyetlerinin memleket sevdası ile eş değer olduğunu belirtti ve Çağlayan'ın önerisine katıldıklarını ifade etti.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde sobalı evde yaşayan 3 kişilik aileden anne ve oğlu, karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti. Cenazelerin çıkarılışını izleyen genç ise gözyaşları içinde kaldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle kadınlara karanfil vererek günlerini kutladı. Jandarma görevlileri, bu önemli günde kadınların toplumdaki değerine vurgu yapmak ve kadına yönelik saygının artırılması için çaba sarf ettiklerini belirtti.
Samsun'un Asarcık ilçesinde düzenlenen operasyonda Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 8 sikke, 1 madalyon, 1 taşlı yüzük ile 5 USB bellek ve 6 bin 560 lira ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem yapıldı ve ele geçirilen eserler Samsun Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Pendik'te ev sahibi olmak isteyen vatandaşlardan, ev sahiplerinden habersiz evleri için satış ilanı verip ön ödeme toplayarak emlak dolandırıcılığı yaptıkları iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bazı kişilerin Pendik'te açtıkları emlak şirketi üzerinden ilan sitelerine daire satışı ilanı verip, sonradan görüştükleri vatandaşlardan kapora alarak dolandırıcılık yaptıkları ihbarına yönelik çalışma yürüttü.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Çıldır ilçesinde seçimlerde partisinin adayı Turgay Şirin için destek istedi. İnce, umudunun bu ülkenin yoksul insanlarında olduğunu belirterek, geleceği düşünen insanlara umut olduğunu ifade etti.
Aksaray'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 650 obje, 110 yüzük ve 13 bin 949 sikke ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
AK Parti Denizli Kadın Kolları ile Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlikler gerçekleştirdi.
Kayseri'deki Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi'nde "miçing" ayini düzenlendi.
31 Mart 2024 yerel seçimlerine sayılı günler kala Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, aday gösterilmemesi üzerine bağımsız aday olarak AK Parti'ye karşı çıktı ve önceki dönem belediye başkanını sert şekilde eleştirdi. Güler, seçim çalışmaları kapsamında Çiftlik Mahallesi'nde yoğun ilgi gördü ve iddialara yanıt verdi. Ayrıca rakibi Rıfat Kadri Kılınç'ın belediyeyi borçsuz devrettiği iddialarını da çürüttü.
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