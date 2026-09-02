Kırıkkale\'de kapalı semt pazarları yenileniyor, ilk etap Sadettin Salmanlı Pazarı\'nda

Kırıkkale'deki kapalı semt pazarlarında yenileme çalışmaları başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde uzun yıllardır vatandaşlara hizmet veren ve yıpranan kapalı semt pazarlarındaki yenileme çalışmaları kapsamında, Kaletepe Mahallesi'ndeki Sadettin Salmanlı Kapalı Semt Pazarı'nda yenileme çalışmaları sürüyor.

Pazarda alanında yapılan çalışmalarda, çevre duvarları, giriş çıkış kapıları ve çelik konstrüksiyonlar, yağmur suyu ızgaraları yenilenirken, yüksek dayanıklı zemin betonu, çatıda yıpranan bölümlerin onarımı, aydınlatma ve güvenlik altyapısının güçlendirilmesi ile pazarda bulunan zabıta binası yenileniyor.

8 ayrı güvenlik kamerası konulacak pazar alanına, yeni seslendirme sistemi kurulacak.

Öte yandan, 22 milyon 341 bin 544 lira yatırım yapılacak olan 5 ayrı kapalı pazar alanı yenilemelerinde, Kırıkkale Belediyesi Hal Müdürlüğü binası da güçlendirilecek.

Belediye Başkanı Ahmet Önal, Sadettin Salmanlı Kapalı Semt Pazar'ındaki çalışmaları yerinde inceleyerek, birim amirlerinden bilgi aldı.