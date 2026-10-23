Kırıkkale\'de karşıya geçmeye çalışan yaya hafif ticari aracın çarpmasıyla öldü

Kırıkkale'de karşıya geçmeye çalışan yaya hafif ticari aracın çarpmasıyla öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırıkkale'de akşam saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı Çalılıöz Köprüsü yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaya tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
KIRIKKALE'de yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
Kaza, akşam saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı Çalılıöz Köprüsü yakınlarında meydana geldi. B.İ. yönetimindeki 06 PTY 08 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan H.K.'ye çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan H.K., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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