Kırıkkale\'de drift yapan sürücüye 33 bin 739 lira ceza

Kırıkkale'de kavşakta bekleyen trafik ekibinin yanında drift yapan sürücüye 33 bin 739 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekibinin Alparslan Türkeş Bulvarı Sanayi Kavşağı'nda kırmızı ışıkta beklediği sırada bir otomobil ışık ihlali yapıp drift atarak uzaklaştı.
Bir süre sonra ekiplerce durdurulan aracın sürücüsüne, 33 bin 739 lira idari para cezası kesildi.
Çevreye rahatsızlık veren bu tür araçların denetimine aralıksız devam edileceği belirtildi.
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