Kırıkkale'de Kazalar KGYS Kamerasında

Kırıkkale'de meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

Kazalara ilişkin İl Emniyet Müdürlüğünce paylaşılan görüntülerde, Alparslan Türkeş Bulvarı Nokta Kavşağı'nda yarış yapan iki motosikletten birinin yayaya çarptıktan sonra araçtan düştüğü anlar yer aldı.

Yenimahalle Mezarlık Kavşağı'ndaki bir başka kazada, üzerinde araç olan bir çekicinin otomobile çarpması kameralara yansıdı.

Otogar Kavşağı'nda ise taksinin elektrikli skuter ile çarpışması kameralarca kaydedildi.