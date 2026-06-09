Kırıkkale'de Kedi Kuyudan Kurtarıldı

KIRIKKALE'de su kuyusuna düşen kedi, itfaiye ekiplerince tripod kurularak kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Kırıkkale'nin Yuva Mahallesi'nde meydana geldi. Yavru bir kedinin kuyuya düştüğü ihbarı üzerine itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Ekipler, yavru kediyi kurtarmak için su kuyusunun girişine tripod kurdu. İtfaiye ekibi, metan gazı olma ihtimaline karşı temiz hava solunum cihazını takarak tripoda bağlanan halatla su kuyusuna indi. Kısa sürede kurtarılan kedi, yaşam alanına bırakıldı.