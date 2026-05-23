Kırıkkale\'de Kurban Bayramı Trafik Yoğunluğu

KURBAN Bayramı tatili nedeniyle, kara yolu ulaşımında 'kilit kavşak' olarak anılan Kırıkkale'de trafik yoğunluğu başladı.

Kurban Bayramı nedeniyle ilan edilen 9 günlük tatilin başlamasına 1 gün kala, vatandaşlar memleketlerine ve tatil yerlerine gitmek için yola çıkmaya başladı. Batı illerinden Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerindeki 43 ile ulaşımın sağlandığı kara yollarının kesişim noktasındaki 'kilit kavşak' Kırıkkale'de bayram yoğunluğu başladı. Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri de trafiğin aksamaması için Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Kayseri kara yollarındaki bazı kavşakları geçici olarak kapattı. Trafik yoğunluğunun yarın artarak devam etmesi bekleniyor.