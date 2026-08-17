Kırıkkale\'de Mera Güçlendirme Çalışmaları

Kırıkkale'de meraları güçlendirme ve verimliliğini arttırmak amacıyla başlatılan çalışmalar devam ediyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, meraların verimliliğinin artırılması ve daha güçlü, sürdürülebilir mera alanlarının oluşturulması için çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Keskin ilçesi Aşağışeyh köyündeki 150 dekarlık mera alanına tuz çalısı dikimine başlandı.

Tuz çalışı dikimi için arazi hazırlık çalışması ve mera alanlarında katı organik gübre dağıtımları yapılıyor.