Kırıkkale\'de meydana gelen trafik kazaları kameralarca görüntülendi

Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

İl Emniyet Müdürlüğünce paylaşılan görüntülerde, Alparslan Türkeş Bulvarı Nokta Kavşağı'nda otomobilin, kırmızı ışıkta bekleyen 2 otomobile çarpması yer alıyor.

Çalılıöz Mahallesi'nde otomobilin önünde seyreden otomobile çarpması ve Alparslan Türkeş Bulvarı İtfaiye Kavşağı'nda iki otomobilin çarpışması da görüntülere yansıdı.