Kırıkkale'de minibüs emniyet şeridinde park halindeki tıra çarptı, sürücüsü yaralandı

Kırıkkale'de minibüs emniyet şeridinde park halindeki tıra çarptı, sürücüsü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırıkkale-Ankara kara yolu Kalecik Kavşağı yakınlarında emniyet şeridinde park halindeki tıra çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi; yaralı sürücü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kırıkkale'de park halindeki tıra çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı.
S.K. idaresindeki 07 CMV 774 plakalı minibüs, Kırıkkale- Ankara kara yolu Kalecik Kavşağı yakınlarında emniyet şeridinde park halinde bulunan 19 BL 021 plakalı tıra çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan minibüs sürücüsü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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