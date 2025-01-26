Kırıkkale'de Miraç Kandili Dualarla İdrak Edildi

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Kırıkkale'de Miraç Kandili dualarla idrak edildi

KIRIKKALE - Kırıkkale'de Miraç Kandili dolayısıyla Nur Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, vatandaşlar dua edip namaz kıldı.

Kırıkkale'de Miraç Kandili dolayısıyla Nur Camisi'nde program gerçekleştirildi. Program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı, Mevlid-i Şerif ve duaların okunmasıyla devam etti. İl Müftüsü Mustafa Topal, namaz öncesi cemaate vaaz verildi. Belediye tarafından da camiye gelen vatandaşlara tatlı ikram edildi.

Necla İpek, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Miraç gecesinin önemine vurgu yaparak, "Rabbim göklere, semalara çıkan bu dualarımızı kabul etsin. Tüm İslam aleminin Miraç Kandili'ni kutluyorum. Miraç gecesinin hürmetine bu sıkıntılarımızdan kurtulacağız inşallah. Peygamber Efendimizin Miraç'a çıkıp biz ümmetine indirmiş olduğu 'Et-tahiyyatü lillahi vessalevatü vettayyibat' duası hürmetine dualarımız kabul olsun. Rabbim sıkıntılarımızı selamete çıkarsın" ifadelerini kullandı.

Kandilin birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirdiğini belirten Zekiye Işık, "Allah hayırlara vesile eylesin. Peygamber Efendimizin Miraç'ı kutlu olsun. Bizlere hayırlı, bereketli huzurlar getirsin. Filistin'deki kardeşlerimize barış ve huzur diliyoruz. Allah'ım onlara yardım etsin. Onlar için çok dua ediyoruz. Çok buruk geçiyor. Bu mübarek geceler onlar için de hayırlara vesile olur inşallah" dedi.

Nur Camisi'ndeki programın manevi havasını dile getiren 15 yaşındaki Umut Efe Yontar ise, "Peygamber Efendimizin bizlere sunmuş olduğu 5 vakit namazın farz olduğu bu gecede camilerimizi doldurduğumuz için tüm Müslümanlara ve Kırıkkale halkına çok teşekkür ediyorum. Camilerimizi boş bırakmadılar" diyerek duygularını dile getirdi.