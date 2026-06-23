Kırıkkale'de Mühimmat Patlaması Soruşturması Başlatıldı - Son Dakika
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Kırıkkale'de Mühimmat Patlaması Soruşturması Başlatıldı

23.06.2026 22:04
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Adalet Bakanı Gürlek, Kırıkkale'deki patlama sonrası soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü açıkladı.

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, 2 kişinin hayatını kaybettiği mühimmat imha sahasında meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturmanın Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yürütüldüğünü bildirdi.

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde mühimmat imha sahasında yaşanan elim patlama sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet, acılı ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Tedavisi devam eden vatandaşlarımıza Rabbimden acil şifalar niyaz ediyorum. Hadisenin tüm yönleriyle aydınlatılması için Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından başlatılan soruşturma titizlikle yürütülmektedir" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

Kırıkkale, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Gürlek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de Mühimmat Patlaması Soruşturması Başlatıldı - Son Dakika

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