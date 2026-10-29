Kırıkkale'de oğlu tarafından bıçakla yaralanan baba hastanede kurtarılamadı

Kırıkkale'de oğlu tarafından bıçakla yaralanan baba hastanede kurtarılamadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırıkkale'de tartıştığı oğlu tarafından ekmek bıçağıyla yaralanan baba, kaldırıldığı Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Oğul, zanlı olarak gözaltına alındı.
Kırıkkale'de tartıştığı oğlu tarafından bıçakla yaralanan baba, hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, V.A. (60), Yenimahalle 165. Sokak'taki evlerinde oğlu H.K.A. (37) ile tartışmaya başladı.
Baba ile oğul arasındaki tartışma, büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada oğlu tarafından ekmek bıçağıyla yaralanan baba, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Baba V.A, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Zanlı H.K.A. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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