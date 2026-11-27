KIRIKKALE'de oto elektrik servisi ile iş yerine ait depoda çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü. Tamir için bekleyen 4 otomobil, yangında kullanılamaz hale geldi.

Sanayi Çarşısı Karadeniz Caddesi'nde bulunan oto elektrik servisi ile iş yerine ait depoda, sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevler, kısa sürede bitişikteki 2 iş yerinin çatısına da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangını kontrol altına alan ekipler, bölgede uzun süre soğutma çalışması yaptı. Yangında tamir için servise bırakılan 4 otomobil kullanılamaz hale gelirken, iş yerinde de hasar oluştu.