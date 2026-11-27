Kırıkkale'de oto elektrik servisinde yangın! Alevler 2 iş yerinin çatısına sıçradıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırıkkale'de Sanayi Çarşısı Karadeniz Caddesi'ndeki oto elektrik servisi ile depoda sabah saatlerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında tamir için bekleyen 4 otomobil kullanılamaz hale geldi; alevler bitişik 2 iş yerinin çatısına sıçradı.
KIRIKKALE'de oto elektrik servisi ile iş yerine ait depoda çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü. Tamir için bekleyen 4 otomobil, yangında kullanılamaz hale geldi.
Sanayi Çarşısı Karadeniz Caddesi'nde bulunan oto elektrik servisi ile iş yerine ait depoda, sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevler, kısa sürede bitişikteki 2 iş yerinin çatısına da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangını kontrol altına alan ekipler, bölgede uzun süre soğutma çalışması yaptı. Yangında tamir için servise bırakılan 4 otomobil kullanılamaz hale gelirken, iş yerinde de hasar oluştu.
Kaynak: DHA
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