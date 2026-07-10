Kırıkkale'de otobüs kazası: 1 ölü, 40 yaralı - Son Dakika
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Kırıkkale'de otobüs kazası: 1 ölü, 40 yaralı

Kırıkkale\'de otobüs kazası: 1 ölü, 40 yaralı
10.07.2026 10:25
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Kırıkkale'de otobüs kazasında 1 kişi yaşamını yitirirken, 40 kişi yaralandı. Görüntüler yayınlandı.

KIRIKKALE'de 1 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin yaralandığı otobüs kazasının görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, önceki gün sabah Kaman-Ankara kara yolu Karakeçili Devlet Hastanesi yakınında meydana geldi. Tekirdağ-Kayseri seferini yapan D.A.G. yönetimindeki 38 ADF 410 plakalı yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kontrolden çıkan otobüsün savrularak devrildiği görüldü.

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Kırıkkale, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de otobüs kazası: 1 ölü, 40 yaralı - Son Dakika

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