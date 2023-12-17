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Kırıkkale'de Otomobil Çarpışması: 9 Yaralı - Son Dakika
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Kırıkkale'de Otomobil Çarpışması: 9 Yaralı

Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.

Kırıkkale\'de Otomobil Çarpışması: 9 Yaralı
17.12.2023 - 03:09,
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Kırıkkale'de, iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 9 kişi tedavi altına alındı.

Gökmen Ç. idaresindeki 66 KP 833 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı Nokta kavşağında, Osman Y'nin kullandığı 71 AAC 113 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine, kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücülerden Gökmen Ç. ile araçlardaki Eslem K, İlayda K, Fatma Ç, Berat Eren Ç, Ceren Ç, Abdullah Ç, Aslı Y. ve Ercan Y. yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
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Alparslan Türkeş Bulvarı, Kırıkkale, Son Dakika

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