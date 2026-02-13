Kırıkkale\'de Otomobil Şarampole Devrildi

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde şarampole devrilen otomobilde hasar meydana geldi.
Berat K. idaresindeki 06 DNU 190 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kulu kara yolu Karakeçili Devlet Hastanesi Kavşağı yakınlarında şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Sürücünün yara almadığı kazada, araçta hasar oluştu.
