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Kırıkkale'de su kanalına devrilen otomobilde bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kırıkkale'de su kanalına devrilen otomobilde bir kişi hayatını kaybetti

Kırıkkale-Samsun kara yolu üzerinde meydana gelen kazada, otomobil su kanalına devrildi. Kazada Niyazi Yılmaz hayatını kaybederken, sürücü Erguncan Yılmaz yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kırıkkale\'de su kanalına devrilen otomobilde bir kişi hayatını kaybetti
31.12.2023 - 14:56,
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KIRIKKALE'de su kanalına devrilen otomobilde Niyazi Yılmaz (80) hayatını kaybetti, sürücü oğlu Erguncan Yılmaz yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kırıkkale- Samsun kara yolu üzerindeki Osmangazi Mahallesi'nde meydana geldi. Erguncan Yılmaz kontrolündeki 06 DG 661 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki su kanalına devrildi. İhbar üzerine bölgeye ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Yılmaz yaralanırken, babası Niyazi Yılmaz hayatını kaybetti. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Kırıkkale'de su kanalına devrilen otomobilde bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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